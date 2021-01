Com time misto, Palmeiras vence Sport na Ilha do Retiro

Agência Palmeiras Verdão se mantém entre os seis primeiros com vitória fora de casa

Mesmo com olhos na Libertadores e um time misto nesta 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi ao Recife e venceu o Sport-PE por 1 a 0 neste sábado (9). O atacante Willian marcou o gol do jogo no primeiro tempo. Com o resultado a equipe paulista segue em sexto, mas agora com 47 pontos. Já o Leão aparece na 14ª posição da tabela, somando 32 pontos.

O jogo

Mais posse de bola e chutes a gol do Sport na etapa inicial, mas quem conseguiu ser mais eficiente para largar na frente na Ilha do Retiro foi o Palmeiras. Na marca dos 26 minutos, Gabriel Veron recebeu na direita, viu Willian invadindo a área e tocou. O atacante do Verdão chutou por baixo das pernas de Luan Polli e abriu o placar em Recife.

Já na etapa final, aos 18, Willian recebeu belo passe de Gabriel Menino, mas finalizou para fora dentro da pequena área. Mais tarde, aos 27, foi a vez de Patrick de Paula arriscar e tirar tinta da trave do Sport. Depois, aos 32, Gabriel Menino alçou bola na área, Breno Lopes ficou com a sobra, dominou e mandou o chute. Luan Polli saltou para fazer linda defesa e evitar o segundo gol alviverde. O Leão pressionou muito nos minutos finais, mas a zaga do Verdão segurou a vantagem.