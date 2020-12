Com seis clubes e duas estreias, Série B Estadual será em fevereiro

Esporte MS Federação e clubes optaram por competição rápida em fevereiro

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada em um tiro de seis times, cinco rodadas e em 15 dias. Assim ficou decidida a competição na reunião do Conselho Arbitral que aconteceu nesta terça-feira (15), na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande. Na lista dos clubes que vão disputar a Segundona, as estreias do Dourados AC e do Três Lagoas EC.

Além dos dois times citados, outros quatro confirmaram participação. Coxim, Sete de Setembro, que deve mandar seus jogos em Itaporã, Novo FC e União ABC, ambos de Campo Grande e que optaram para mandar seus jogos no Estádio Jacques da Luz.

A pandemia da covid-19 empurrou a disputa da Série B, tradicionalmente no último trimestre do ano, para fevereiro de 2021. O meio encontrado para que a competição aconteça foi condensá-la em uma disputa de todos contra todos em turno único. Cada time faz cinco jogos e o campeão é o de melhor aproveitamento dos 15 pontos disputados. Os dois primeiros garantem o acesso nas vagas dos rebaixados SE Pontaporanense e CE Nova Andradina.

Jogos

A Federação já divulgou a tabela da rápida competição. A primeira rodada acontece no dia 14 de fevereiro, domingo, com três jogos, dois deles no Jacques da Luz. Às 9h30 jogam ABC e Coxim e às 15h o Novo recebe o Dourados. Neste mesmo horário, no Estádio Madrugadão, o Três Lagoas estreia contra o Sete de Setembro.

Já a última rodada está marcada para o dia 28, também um domingo, com todos os jogos às 15h. No Jacques da Luz jogam ABC e Três Lagoas, no Estádio Chavinha o Sete enfrenta o Novo e no Estádio André Borges o Coxim recebe o Dourados.