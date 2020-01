Com quase todos convocados, Seleção iniciou treinos na Granja Comary

Lucas Figueiredo/CBF Preparação para Torneio Pré-OLímpico na Granja Comary vai até o dia 16

A Seleção Olímpica começou a sua última etapa de preparação para o Torneio Pré-Olímpico da Colômbia. Nesta sexta-feira (3), a Granja Comary recebeu o grupo de jogadores entre a manhã e a tarde. Apenas o zagueiro Bruno Fuchs, do Internacional, não participou da primeira atividade de campo. Anunciado entre os convocados pela manhã, o defensor colorado só chegou ao CT do Brasil no fim da noite.

O primeiro dia foi reservado para exames médicos, avaliações físicas e de uma atividade intensa no gramado. Por cerca de 30 minutos, André Jardine comandou um treino tático em que dividiu o grupo em duas equipes. “Foi um trabalho para a gente já ir se entrosando, e irmos com tudo lutar por essa vaga. O grupo é muito qualificado, de altíssimo nível e é muito gratificante estar aqui no meio destes jogadores”, comentou o meio campista Igor Gomes, do São Paulo.

Neste sábado, a Seleção Olímpica volta a treinar às 15h (MS). A delegação embarca para a disputa do Pré-Olímpico no dia 16 de janeiro. A estreia será no dia 19 contra o Peru. O Brasil está no Grupo B do torneio com Bolívia, Uruguai, Paraguai, além adversário da estreia.

Os dois primeiros colocados de cada grupo vão avançar para o quadrangular final, que começa no dia 3 de fevereiro. Os dois melhores da fase final estarão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.