Com novo zagueiro, Seleção está completa para Pré-Olímpico da Colômbia

Lucas Figueiredo/CBF Zagueiro Ricardo Graça se apresentou e foi direto para o campo

A Seleção Brasileira Sub-23 que está na Colômbia para a disputa do Pré-Olímpico recebeu nesta sexta-feira (17) seu último jogador. O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco da Gama, se apresentou no Hotel Las Camélias, concentração da delegação. O jogador assumiu a vaga deixada por Walce, desconvocado por conta de lesão sofrida durante o período de preparação.

Ricardo chegou por volta das 15h, conheceu os companheiros e foi para o primeiro trabalho em campo com o técnico André Jardine, no estádio da cidade de Montenegro, cerca de 20 minutos da concentração brasileira. “Vou dar o meu melhor nos treinos, mostrar ao professor Jardine que pode confiar no meu trabalho. O grupo é muito bom e vou me entrosar rápido. Chego para somar. Podem contar comigo”, disse, empolgado com a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Em campo, o treinador seguiu reforçando alguns conceitos de jogo da equipe: manutenção da posse de bola, ocupação de espaços, troca de passes com qualidade e o “perde-pressiona”. A atividade durou cerca de uma hora e meia e foi marcada pela intensidade e dedicação dos jogadores.

A Seleção fará o último treino antes da estreia no Torneio Pré-Olímpico neste sábado às 15h30 (MS). No domingo, às 21h30 (MS), o Brasil enfrenta o Peru, no Estádio Centenário, em Armênia.