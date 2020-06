Clubes paulistas tentam retornar aos treinos na próxima segunda

Agência Palmeiras Clássico entre Corinthians e Palmeiras é um dos confrontos que faltam acontecer na primeira fase do Paulistão

Os clubes que disputam o Campeonato Paulista se preparam para retornar aos treinos na próxima semana se protocolos de segurança forem aprovados pelas autoridades sanitárias. Nesta quarta-feira (10), uma videoconferência reuniu dirigentes dos times, diretores de diversos setores da Federação Paulista de Futebol (FPF), arbitragem e dos sindicatos que representam os atletas. A volta da competição, porém, ainda não foi discutida.

Segundo nota publicada no site oficial da FPF, os clubes aguardam aval das autoridades de saúde para retomar, de forma gradual, as atividades físicas dos atletas no dia 15 de junho, como previsto no Protocolo de Retomada Gradual dos Treinos.

Nesta quinta-feira (11) pela manhã uma reunião com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecido, acontece para a entrega do Protocolo. O documento será levado pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, o Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o Presidente do Palmeiras Maurício Galiotte, o Presidente do São Paulo Carlos Augusto de Barros e Silva.

O mesmo processo que acontecerá na Capital Paulista ocorre com os demais 13 clubes, que estão em contato direto com suas respectivas Prefeituras para entrega formal do Protocolo de treinos. O Red Bull Bragantino, único clube que havia obtido autorização para atividades, paralisará os trabalhos e retornará em conjunto com as demais equipes.

Campeonato

O Paulistão foi suspenso com após a realização de dez rodadas e faltam duas para ser encerrada a primeira fase. Depois, as quartas de final e semifinal acontecem em jogo único e a decisão define o campeão em confrontos de ida e volta. São necessárias, portanto, seis datas para a competição ser concluída.