Clubes da Série B MS se reúnem pela primeira vez com a Federação

Rogério Vidmantas

Capital News



Divulgação/FFMS Encontro aconteceu nesta segunda-feira, em Campo Grande

A Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense acabou neste domingo (21) com a conquista do Operário e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) já articula com os clubes a organização da Série B. A segunda divisão estadual deve ser disputada entre agosto e outubro e aponta dois clubes para ocupar as vagas dos rebaixados Novo e Náutico em 2025.

Nesta segunda-feira (22), o presidente Francisco Cezário e o vice, Marco Tavares, reuniram parte dos clubes interessados na disputa. Participaram representantes do União ABC, Campo Grande e Comercial, todos da Capital, Naviraiense, Sete de Dourados, São Gabriel e Operário Caarapoense. Iliê Vidal, presidente do Águia Negra, não compareceu, mas justificou a ausência. Outros que haviam sinalizado a possibilidade de disputar a competição, como Maracaju, Três Lagoas SC, Misto de Três Lagoas e Ubiratan, não se manifestaram.

Segundo Tavares, também coordenador de competições da entidade, esse primeiro encontro foi de orientação. “Conversamos sobre os laudos dos estádios, como esses devem ser elaborados, os procedimentos de inscrição de jogadores, documentos que devem ser providenciados e ainda tiramos outras dúvidas pertinentes dos dirigentes”, explica.

A Série B deve ter a primeira rodada no dia 10 de agosto e a conclusão no dia 12 de outubro. O formato de disputa da competição e a tabela básica devem ser discutidos na reunião do Conselho Arbitral, em junho.