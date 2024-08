Clubes da Série A se reúnem nesta quinta para discutir o Estadual 2025

Rogério Vidmantas

Franz Mendes Finalistas neste ano, Operário e DAC são dois dos oito times confirmados no Estadual 2025

Presidentes dos clubes garantidos no Campeonato Sul-Mato-Grossense 2025 se reúnem pela primeira vez para discutir detalhes da competição nesta quinta-feira (22). O encontro acontece na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em Campo Grande, às 14h, com o presidente interino Estevão Petrallás.

Para o encontro, foram chamados os presidentes do Operário, atual campeão, Aquidauanense, Corumbaense, Costa Rica, Coxim, DAC, Ivinhema e Portuguesa. O Campeonato Estadual terá ainda a participação de dois clubes oriundos da Série B, que começa em setembro.

De acordo com Marco Tavares, diretor de competições da entidade, o objetivo da reunião com os dirigentes é orientar a respeito dos novos modelos de laudos técnicos dos estádios e documentos obrigatórios que devem ser entregues para a disputa da competição. Além disso, uma provável fórmula de disputa, datas de início e conclusão e outros detalhes relevantes para a competição também devem estar na pauta.

“Nós já fizemos esse tipo de encontro no ano passado, se antecipando ao Conselho Arbitral, quando todos os detalhes são confirmados. Orientamos a respeito dos laudos obrigatórios e sobre o formato da competição, adiantando as discussões”, explica Tavares.