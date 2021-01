Chapecoense perde, América vence e lidera isolado a Série B

Mourão Panda/América FC Vitória em casa deixa América isolado na liderança da Série B

A 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou neste sábado (9) com disputa pela liderança. Com acessos praticamente garantidos, América-MG e Chapecoense-SC disputam a primeira posição e, no duelo em jogos distintos, melhor para os mineiros. O Coelho recebeu o Vitória-BA e goleou por 4 a 0, enquanto a Chape foi à Ribeirão Preto e foi surpreendida pelo Botafogo-SP por 3 a 0.

Com os resultados, o América lidera com 66 pontos, abrindo três da Chapecoense, segunda colocada. Cuiabá-MT com 54 e CSA-AL com 52 completam o G4.

Ribeirão Preto

Com dois gols em apenas dois minutos, o Pantera abriu boa vantagem frente à Chape no Estádio Santa Cruz ainda na etapa inicial. O primeiro foi aos 17, em cabeceio certeiro de Jeferson. Logo na sequência, aos 19, Ronald fez boa jogada individual e tocou para Matheus Anjos. O jogador botafoguense chutou em cima de João Ricardo. Após bate-rebate, Jeferson apareceu para completar para o fundo das redes.

O Botafogo seguiu com tudo no segundo tempo. Na marca dos 14 minutos, Matheus Anjos recebeu cruzamento e finalizou para defesa de João Ricardo. Mas Jeferson apareceu de novo, mandou uma bomba para as redes e fez o terceiro dele na partida.

Belo Horizonte

Há sete rodadas sem derrotas, o líder da Série B venceu mais uma. O primeiro gol do América aconteceu aos 19 minutos da etapa inicial, quando Ademir cruzou para Rodolfo cabecear e mandar para as redes. Mais tarde, aos 39, Sávio foi derrubado por Guilherme Rend na área. Pênalti para o Coelho. Messias foi para a cobrança e anotou o segundo dos donos da casa.

E a goleada veio somente nos minutos finais da etapa final. Na marca dos 42, Neto Berola pegou rebote e encheu o pé para fazer o terceiro do América, que fez o quarto aos 45, com Neto Berola.