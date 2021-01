Ceará surpreende Flamengo e coloca pressão em Rogério Ceni

Fausto Filho/Ceará SC Kelvyn aproveita contra-ataque no fim do jogo para decretar vitória do Vozão no Maracanã

Surpresa pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e pressão em cima de Rogério Ceni. Neste domingo (10), no Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Ceará-CE e foi surpreendido, perdendo por 2 a 0, gols de Vina e Kelvyn, um em cada tempo. Foi a terceira partida sem vitória do Mengão, com duas derrotas seguidas, e o técnico tem o trabalho questionado, com torcedores já pedindo sua queda em redes sociais.

Os tropeços impediram o Flamengo de encostar no líder São Paulo, também derrotado nos últimos dois jogos. O Tricolor tem 56 pontos e o Rubro-Negro estacionou na quarta posição com 49. O Vozão pulou para nona posição com 39 pontos e fica muito perto de afastar qualquer possibilidade de rebaixamento, mirando vaga na Copa Sul-Americana.

O Jogo

Bem compactado e com forte marcação, o Ceará anulou o Flamengo no Maracanã e fechou o primeiro tempo em vantagem no placar. O gol foi logo aos 12 minutos, quando Léo Chú recebeu bom lançamento de Lima, cruzou rasteiro para Vina chegar chutando forte e abrindo o placar. Mais tarde, aos 41, o mesmo Vina quase ampliou em contra-ataque. O camisa 29 tabelou com Cléber e, da entrada da área, finalizou rasteiro. A bola tocou na rede pelo lado de fora.

O Rubro-Negro demonstrou no início do segundo tempo certa melhora. Com Pedro, teve três chances de empatar. A primeira aos 21, quando Arrascaeta deixou o camisa 21 de frente para o gol. Mas o atacante mandou por cima da meta. Depois, na marca dos 23, Pedro conseguiu ganhar de cabeça da defesa, mas parou em linda defesa de Richard. A terceira foi aos 27, quando o camisa 21 do Fla finalizou, mas foi interceptado e mandou para fora.

Atento, o Vozão decretou a vitória em pleno Maracanã aos 44 minutos. Em contra-ataque, Vina lançou Kelvyn com liberdade pela esquerda. Ele chutou cruzado, fez o segundo do Ceará e confirmou o triunfo fora de casa por 2 a 0.