CBF visita Ninho da Águia e Noroeste nos próximos dias

Divulgação Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, é um dos que serão visitados pela CBF

Representantes de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, Águia Negra e Aquidauanense conhecem adversários e quando jogam na primeira fase. Agora, precisam que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprove seus respectivos estádios para a competição. Para isso, técnicos da entidade devem estar em Rio Brilhante e Aquidauana para vistorias nos próximos dias.

De acordo com Marcos Tavares, vice-presidente da FFMS, os estádios Ninho da Águia e Noroeste devem ser vistoriados entre os dias 20 e 30 de janeiro. Além deles, o Estádio Morenão também deve ser visitado, já que poderia ser uma alternativa para o caso de impedimento de um ou outro para os jogos de competições nacionais, já que ambos estão classificados também para a Série D do Campeonato Brasileiro.

O Aquidauanense é o primeiro a entrar em campo pela Copa do Brasil. No dia 5 de fevereiro, às 20h30 (MS), recebe o ABC-RN no Estádio Noroeste e precisa vencer para avançar e jogar, na segunda fase, contra Altos-PI ou Vasco da Gama. Já o Águia Negra joga no dia 12 contra o Sampaio Côrrea-MA e também só se classifica com vitória em casa. Na segunda fase, caso avance, joga contra Ferroviária-SP ou Avaí-SC.