CBF renova mandato interino de Estevão Petrallás por mais 90 dias

Rogério Vidmantas

Rodrigo Moreira/FFMS Estevão Petrallás, presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul

O presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás, teve o mandato prorrogado por mais 90 dias. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou a decisão, em virtude da manutenção dos fatores que justificaram sua nomeação inicial.

Petrallás assumiu a Federação no fim de maio e seu mandato inicial teria fim no próximo dia 28. Agora, o dirigente segue no cargo até o fim de novembro e, neste período, além de trabalhar na realização da Série B do Campeonato Estadual e no Estadual Feminino, estará à frente da formatação da Série A Estadual 2025, que começou com reunião técnico-administrativa na última quinta-feira (22) e tem o Conselho Arbitral em meados de novembro. A competição começa dia 19 de janeiro.

Segundo nota publicada no site oficial da entidade, “este período adicional permitirá que a gestão continue a desempenhar suas funções de forma eficaz, garantindo a continuidade dos projetos em andamento. Seguimos firmemente comprometidos com a promoção do futebol Sul-Mato-Grossense e com o apoio contínuo aos nossos filiados, sempre em busca de fortalecer o esporte em nosso estado”.