CBF planeja início da Série D do Brasileiro para setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que as Séries A e B do Campeonato Brasileiro começam no segundo fim de semana de agosto. As outras duas divisões nacionais ainda são incógnitas, mas nos bastidores da entidade, fala-se que as primeiras rodadas poderiam ser disputadas em setembro. O Mato Grosso do Sul não tem representante na Série C, mas na D estão classificados o EC Águia Negra e o Aquidauanense FC, finalistas do Campeonato Estadual em 2019.

A primeira barreira que a CBF precisa deixar para trás é a logística, já que as Séries C e D envolvem mais estados. No Brasileirão estão clubes de nove estados e na Segundona, 11. Já a Série C é formada por times de 14 estados e a quarta divisão, muito maior que as demais, são 68 clubes das 26 unidades da federação e ainda o Distrito Federal.

A preocupação maior é em relação à malha aérea, já que muitas linhas seguem suspensas devido à pandemia do coronavírus. O Aquidauanense, por exemplo, precisa disputar a fase preliminar e disputa com o Real Noroeste-ES uma vaga no Grupo A5, sendo a partida de ida no Espírito Santo. O Águia Negra está nesta chave, e enfrentam clubes de Goiás (CRAC, Goianésia e Goiânia), Mato Grosso (Operário VG e União) e Espírito Santo (Vitória).

À princípio, o plano é acompanhar o início das principais divisões e, após análise, disponibilizar as tabelas das Séries C e D. Em relação à liberação ou não de jogos em algumas cidades, os clubes poderiam mandar seus jogos em outra localidade do mesmo estado, mas ainda sem a presença de torcedor nas arquibancadas.