CBF libera auxílio financeiro à árbitros e assistentes

Cristiano Andujar/AGIF Paulo Henrique Vollkopf é um dos árbitros de Mato Grosso do Sul no quadro nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está concedendo um auxílio financeiro diretamente aos árbitros e assistentes que pertencem ao quadro nacional, em função da paralisação do futebol no Brasil. Cada um deles está recebendo a antecipação de uma taxa de arbitragem, calculada a partir do maior valor pago pela CBF para sua categoria correspondente.

O suporte dado aos árbitros vai além do aspecto financeiro. Por intermédio da Comissão Nacional de Arbitragem, contempla também atendimento psicológico, aulas teóricas ministradas por videoconferência e orientações para manter o condicionamento físico durante este período.

Lances de jogo, aspectos do VAR e mudanças recentes das regras são enviados pelos instrutores às equipes de arbitragem para análise e comentários, utilizando as plataformas de forma colaborativa. A cada dois dias é aplicado um teste a partir de jogadas enviadas em vídeo, que posteriormente são analisados e devolvidos aos participantes com instruções.

Na área da Psicologia, diariamente são realizadas sessões individuais e em grupo. O objetivo é a manutenção da saúde mental dos profissionais durante o período de isolamento social. São atendidas de 40 a 50 pessoas por dia.

No aspecto físico, os cuidados também estão sendo redobrados. As equipes responsáveis pela área dentro da Comissão Nacional estão estabelecendo com os árbitros uma rotina regular de atividades focadas na manutenção das valências físicas fundamentais e do fortalecimento da imunidade.