CBF e clubes querem início do Brasileirão em 9 de agosto

Alexandre Vidal/CR Flamengo Clubes estariam dispostos a jogar fora de suas cidades se essas não autorizarem partidas oficiais

O Campeonato Brasileiro nas Séries A e B ganharam uma possível data de início. Uma reunião nesta quinta-feira (25) convocada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a Comissão Nacional de Clubes (CNC) e com a participação de representantes dos 40 clubes envolvidos nas competições terminou definindo o segundo fim de semana de agosto como a data da primeira rodada.

As datas básicas e o cronograma de retorno foram propostos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e apoiados pelos clubes. Em nota publicada no site oficial da entidade, porém, não se fala em data de conclusão dos campeonatos e nem se o formato de turno e returno em pontos corridos será mantido. Neste caso, serão necessárias 38 datas e a maioria dos times está envolvida em outros torneios que estão suspensos desde março, como a Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana.

As partidas só poderão ser disputadas em cidades que as autoridades de saúde autorizarem partidas de competições em alto nível. Mas esse não será um grande problema, já que, à principio, não haverá presença de torcedores. Sendo assim, 19 clubes da Série A se dispuseram a jogar fora das suas cidades, em última instância, caso até lá seus municípios não estejam liberados pelas autoridades de saúde a realizar jogos. Essa disposição dos clubes foi entendida como sinal de apoio à realização da competição pela CBF.