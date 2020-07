CBF divulga novo calendário e Brasileirão termina no fim de fevereiro

Divulgação/CBF Presidente da CBF, Rogério Caboclo (centro), diz que novo calendário e uma forma de atender compromissos dos clubes

Depois de anunciar que em agosto acontece o início do Campeonato Brasileiro e o retorno da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (9) o calendário revisado para competições profissionais masculinas da temporada 2020. O ajuste se deve à paralisação dos jogos por conta da pandemia de Covid-19 e a temporada tem o encerramento previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021. O documento em anexo contempla também as datas-base das Eliminatórias para Copa do Mundo FIFA 2022.

As tabelas das Séries A, B e C serão mantidas conforme originalmente anunciadas. O detalhamento das primeiras rodadas será divulgado na próxima segunda-feira (13). “Este redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, destaca o Presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Datas do Brasileiro

Como já anunciado, as Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro começam entre os dias 7 e 10 de agosto e as fórmulas de disputa estão mantidas, entrando em 2021 para serem concluídas. O Brasileirão será disputado em 38 rodadas até o dia 24 de fevereiro. Já a Segundona, no mesmo formato em pontos corridos, vai até 30 de janeiro. A terceira divisão, que precisa de 26 rodadas para ser disputada, termina no dia 31 de janeiro.

A Série D vai demorar um pouco mais para começar. Mais curta, a competição começa no dia 6 de setembro e termina em 7 de fevereiro. EC Águia Negra e Aquidauanense FC são os representantes de Mato Grosso do Sul na competição.

Copa do Brasil

As 11 datas restantes da competição serão disputadas entre 26 de agosto e 10 de fevereiro. A Copa do Brasil será reiniciada com os jogos de volta da Terceira Fase e segue com o mesmo regulamento.

Copa do Nordeste

A maior competição regional do país tem cinco datas a serem disputadas e será retomada em sua oitava e última rodada da primeira fase no dia 21 de julho. A Copa do Nordeste terá quartas e semifinais disputadas em jogo único. A decisão será em dois jogos, com o inicial marcado para 1º de agosto e o segundo para o dia 4 do mesmo mês. Os jogos terão como sede única o Estado da Bahia, modelo inédito nas competições do futebol brasileiro.