CBF define estádio para partida da Supercopa Rei 2025

Divulgação/Estado do Pará Estádio Mangueirão, em Belém

A partida da Supercopa Rei, ex-Supercopa do Brasil, já tem local para a edição 2025. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que a partida entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém. A definição aconteceu na última quinta-feira (22) durante encontro do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o governador do Pará, Helder Barbalho.

A competição abre oficialmente a temporada brasileira. A Supercopa Rei foi renomeada no início deste ano, em uma homenagem da CBF a Pelé. O tricampeão mundial morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência da falência múltipla de órgãos.

Em 2024, na primeira vez que a competição passou a se chamar Supercopa Rei, Palmeiras e São Paulo decidiram o título, em partida realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Neste ano, o Tricolor conquistou o título ao vencer nos pênaltis e recebeu R$ 10,5 milhões de premiação pelo título.

"A Supercopa Rei abre oficialmente a temporada e será novamente um sucesso em 2025. A torcida paraense vai dar mais beleza a essa competição que reverencia o nosso Rei do Futebol. Estamos muito satisfeitos em levar esse evento para um estado apaixonado pelo futebol, como é o Pará", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"É um momento importantíssimo, em que Belém é escolhida como cidade sede para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e para sediar a final da Supercopa, onde estaremos a receber o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil. Reforça a parceria com a CBF e nossa gratidão pela escolha, mas também o reconhecimento da paixão do paraense pelo futebol e dos investimentos", disse Helder Barbalho.

Antes da homenagem a Pelé, a competição se chamava Supercopa do Brasil. Ela chegará em 2025 à sua oitava edição. Além do São Paulo, outros cinco clubes já ganharam a disputa: Flamengo (duas vezes), Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio.