CBF confirma volta do Brasileirão Feminino dia 26 de agosto

Agência Corinthians Ferroviária, atual campeã, lidera o Brasileirão deste ano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou as datas para início e término das Séries A1 e A2 (primeira e segunda divisões) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Assim como aconteceu no masculino, essas competições foram suspensas em março por causa da pandemia do novo coronavírus.

A Série A1 é a primeira que será retomada, em 26 de agosto, para conclusão da quinta rodada, com três jogos. A CBF pretende finalizar o torneio em 6 de dezembro. O regulamento - que prevê o enfrentamento dos 16 times em turno único, com a classificação dos oito melhores às quartas de final e o mata-mata disputado em jogos de ida e volta - está mantido. A atual campeã, a Ferroviária é líder da competição até o momento.

A segunda divisão do Brasileiro Feminino reinicia em 18 de outubro, após somente uma rodada disputada antes da suspensão. De acordo com a programação da CBF, a final será em 31 de janeiro do ano que vem. Assim como na Série A1, o regulamento prévio foi mantido: são 36 clubes, distribuídos em seis grupos de seis equipes, com 16 delas (as duas primeiras de cada chave e os quatro melhores terceiros) avançando ao mata-mata, com jogos de ida de volta até a final - o São Paulo também é o atual campeão.