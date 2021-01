Brusque vence Ituano e garante acesso para Série B do Brasileiro

Tamanho do texto

O Brusque-SC é o segundo time a garantir acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (11), pela quinta rodada da segunda fase, a equipe catarinense venceu o Ituano-SP por 4 a 2, chegou aos nove pontos e carimbou o passaporte para a segunda divisão, se juntando ao Remo-PA. As duas vagas restantes serão decididas na última rodada.

O jogo

Querendo a vitória para carimbar o acesso rumo à Série B, o Brusque começou o jogo a todo vapor. Logo no primeiro minuto, Airton arriscou de fora da área, mas parou em boa defesa de Pegorari. Na segunda tentativa do time da casa, aos quatro, Marco Antônio recebeu lançamento de Edílson, partiu em velocidade e bateu rasteiro para abrir a contagem no Augusto Bauer.

A resposta paulista foi rápida e certeira. Gabriel Taliari, aos sete, aproveitou uma sobra e mandou por cima do goleiro para deixar tudo igual. Na sequência, o camisa 9 rubro-negro ainda teve a chance da virada, mas Ruan salvou o Quadricolor. O duelo seguiu em ritmo acelerado. E, aos 12, Garcez deixou Thiago Alagoano na boa para recolocar o Brusque na frente, 2 a 1. Dois minutos depois, o Ituano assustou com Eduardo Lopes, mas novamente Ruan evitou o gol. Até que, aos 22, Filipe Soutto soltou uma bomba em cobrança de falta para igualar o marcador mais uma vez.

Assim como na etapa inicial, o Bruscão começou o segundo tempo pressionando o adversário. Aos quatro, depois de uma desatenção na saída de bola do Ituano, Thiago Alagoano ajeitou para Garcez, que puxou para o meio e bateu forte para fazer 3 a 2. De novo em vantagem, o Quadricolor passou a controlar o jogo e, aos 32, Zé Mateus colocou a bola na área e Ianson ganhou da marcação para decretar a vitória e o acesso da equipe catarinense com o placar de 4 a 2.