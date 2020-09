Brasil fecha rodada da Série B com vitória em Ribeirão Preto

Thiago Calil/AGIF/CBF Danilo Gomes, no segundo tempo, marcou o gol da vitória do Brasil

A décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi encerrada com vitória gaúcha. Em Ribeirão Preto, nesta segunda-feira (21), o Brasil de Pelotas-RS visitou e venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, gol de Danilo Gomes no segundo tempo. Com o resultado, o Xavante agora é a 11ª colocada, com 13 pontos. O Pantera, com oito, está em 16º lugar, beirando a zona de rebaixamento

O jogo

O primeiro tempo no Estádio Santa Cruz foi de equilíbrio entre Botafogo e Brasil. Pelo lado do time da casa, uma das melhores chances foi com Ronald, que avançou pela direita, entrou na área e encobriu o goleiro, mas viu a bola explodir na trave e não entrar. Outra chegada foi novamente pelo lado direito, quando Ronald cruzou na cabeça de Wellington Tanque, que testou forte para o gol, mas para fora. O Xavante também teve ao menos duas boas oportunidades de abrir o placar. Uma com Matheus Oliveira, que cruzou da direita e quase enganou o goleiro Darley, que fez a defesa a tempo. Depois, o meia arriscou de longe e viu o defensor do Pantera evitar o gol novamente.

Na volta do intervalo, as duas equipes seguiram em busca do gol, mas sem conseguir criar chances claras de perigo. Na primeira boa chegada, o Brasil de Pelotas foi eficiente e inaugurou o marcador. Aos 27 minutos, Matheus Oliveira dividiu com Elicarlos, roubou a bola e passou para Danilo Gomes, que mandou cruzado para dentro das redes e garantiu a vitória do Xavante por 1 a 0.