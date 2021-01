Brasil enfrenta USA, Japão e Canadá em fevereiro

Laura Zago/CBF Brasil e Japão se enfrentaram no Torneio She Believes em 2019

A Seleção Brasileira Feminina vai disputar três partidas em fevereiro contra adversários que estarão na disputa nas Olimpíadas de Tóquio. O Brasil é um dos países convidados para a disputa do Torneio She Believes, que contará com as Seleções do Japão, Canadá, e as anfitriãs, os Estados Unidos. Os duelos serão disputados no período de Data FIFA, entre os dias 15 a 24 de fevereiro, em Orlando. As quatro equipes estão entre as dez melhores do Ranking da FIFA.

A estreia do Brasil no Torneio She Believes será diante do Japão, no dia 18 de fevereiro, às 17h (MS). Na segunda rodada, a Seleção Feminina enfrentará as atuais campeãs mundiais, os Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro, às 16h (MS). As meninas do Brasil fecham a participação no torneio diante do Canadá, no dia 24 de fevereiro, com duelo agendado para às 17h (MS). Todos os jogos serão disputados no Exploria Stadium, em Orlando.

Desde 5 de janeiro, a Seleção Feminina está reunida em Viamão, no Rio Grande do Sul, para um período de treinamentos. As atividades, que iniciam o ano de 2021, fazem parte do ciclo de observações da comissão técnica de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A concentração acontece em um período que não corresponde à Data FIFA, e finalizará no dia 20 deste mês.