Brasil enfrenta Bolívia por classificação antecipada no Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF Técnico André Jardine mantém mesmo time que venceu Peru e Uuguai para enfrentar a Bolívia

A Seleção Brasileira Sub-23 pode garantir antecipadamente classificação para o quadrangular final do Pré-Olímpico da Colômbia nesta terça-feira (28). Em Armenia, o Brasil enfrenta a Bolívia, às 21h30 (MS) e, se vencer, mantém a liderança do Grupo B e avança para a fase decisiva. Antes, também pela quarta rodada, o Peru enfrenta o Uruguai. Os dois jogos, no Estádio Centenário, terão transmissão pelo SporTV.

Com dois jogos nas três rodadas disputadas, o Brasil tem seis pontos e vê os outros quatro integrantes da chave dividirem a segunda posição com três pontos cada. Pior para Uruguai e Paraguai que jogaram três vezes e perderam dois jogos.

Na rodada anterior, de folga, o técnico André Jardine aproveitou para acompanhar a seleção boliviana na vitória sobre os uruguaios por 3 a 2. “Foi muito bom termos visto o jogo da Bolívia in loco. Eu já tinha gostado do jogo deles na estreia. O resultado contra o Paraguai foi injusto. Eles confirmaram isso contra o Uruguai. São muito organizados e possuem talentos individuais. Vamos com todo respeito. Será nossa primeira grande decisão no campeonato”, disse.

Para a partida, Jardine deve manter o mesmo time das vitórias sobre Peru e Uruguai. A mudança está na braçadeira de capitão, voltando para o volante do Athletico-PR, Bruno Guimarães. “Gosto de ter mais de um capitão. No caso da ausência de um, por algum motivo, o outro está pronto para a assumir a responsabilidade. O Matheus Henrique e o Bruno vão se dividir na função. Posteriormente, caso seja necessário, posso colocar outros atletas também como capitães”, explicou.