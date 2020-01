Brasil deve poupar jogadores contra o Paraguai pelo Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF Seleção fez último treino em Armênia e vai em seguida para Bucaramanga

A Seleção Brasileira Sub-23 faz nesta sexta-feira (31), às 21h30 (MS) seu último jogo na primeira fase do Pré-Olímpico da Colômbia. Já classificado para o quadrangular final, o Brasil enfrenta o Paraguai no Estádio Centenário de Armenia em busca de manter 100% de aproveitamento. Para a partida, porém, o técnico André Jardine deve poupar alguns dos titulares.

No último treino a formação da Seleção não foi definida pelo treinador, mas a questão física deve pesar na hora de escalar o time. “A gente quer dar ritmo e experiência para todo o grupo, mas, ao mesmo tempo, queremos evoluir em situações que precisamos melhorar para a próxima etapa . Trabalhamos uma equipe no treino, mas não necessariamente será a que começa o jogo de amanhã. Vamos esperar para ver a condição física dos atletas, principalmente daqueles que vinham jogando”, explicou Jardine.

Pedrinho, Guga e Antony são alguns destes nomes que deverão ser poupados. O trio não foi a campo para a última atividade e ficou no hotel dando sequência ao trabalho de recuperação muscular. Outra a mudança é no uso da braçadeira de capitão, seguindo o rodízio imposto pelo técnico entre Bruno Guimarães e Maycon. Esse segundo será o capitão contra os paraguaios. “Esse será um jogo de oportunidade, para todo o grupo mostrar que está pronto para entrar e contribuir nos jogos do quadrangular final”, disse o camisa 15.

Quadrangular

Duas seleções já estão garantidas na fase final. Na última rodada do Grupo A, a Argentina goleou a Venezuela por 4 a 1 e terminou na liderança com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Na outra partida, Colômbia e Chile empataram em 0 a 0 e terminaram juntos com sete pontos. Melhor para os donos da casa que avançaram com saldo de gols melhor.

No Grupo B, o Brasil já está classificado e na primeira posição. O Uruguai é segundo colocado com seis, mas não joga na rodada. Para se classificar, a Seleção Celeste torce para que o Paraguai não vença o Brasil e ainda para que o confronto entre Peru e Bolívia termine empatado.