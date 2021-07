Brasil decide vaga na semifinal com Egito neste sábado em Saitama

Lucas Figueiredo/CBF Richarlison, artilheiro das Olimpíadas com cinco gols, comanda o time brasileiro contra o Egito

Manhã de sábado (31) decisiva para o futebol masculino do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Pelas quartas de final, em Saitama, às 6h (MS), a Seleção Brasileira enfrenta o Egito pelas quartas de final em confronto eliminatório. O vencedor avança para a semifinal e, em casa de empate, prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis. O classificado joga contra quem avançar entre Coréia do Sul e México. Antes da decisão, a delegação brasileira visitou a Vila Olímpica, em Tóquio, nesta sexta.

O Brasil chega à fase eliminatória procurando o bom futebol apresentado no primeiro tempo na vitória sobre a Alemanha por 4 a 2 na estreia. Depois, empatou com Costa do Marfim sem gols, apesar que neste caso jogou mais de 70 minutos com um atleta a menos, e fechou a primeira fase com vitória por 3 a 1 sobre a Arábia Saudita, mas marcando dois gols com Richarlison na parte final da partida. O atacante, aliás, é o artilheiro do torneio, com cinco gols nos três jogos da primeira fase.

Já o Egito chega como a grande surpresa da primeira fase, deixando a Argentina pelo caminho. Os egípcios empataram sem gols com a Espanha na primeira rodada, perderam para a Argentina por 1 a 0 e venceram a Austrália por 2 a 0. Egito e Argentina terminaram juntos com quatro pontos, mas os sul-americanos ficaram pelo caminho por ter saldo de gols pior.

Outros jogos

Na outra chave, o Japão, líder do Grupo A e única seleção com 100% de aproveitamento, enfrenta a Nova Zelândia, segunda do Grupo B, em Ibaraki Kashima. O classificado enfrenta na semifinal o melhor do confronto entre Espanha, primeiro no Grupo C, contra a Costa do Marfim, segunda colocada do Grupo D.