Bragantino pode voltar a Série A após 22 anos

Twitter Oficial/CA Bragantino Bragantino depende de vitória em casa e tropeços de América e CRB para voltar à Série A

O Bragantino-SP está virtualmente no Brasileirão 2020, mas nesta 33ª rodada, o time paulista pode garantir matematicamente o acesso para a primeira divisão. O Massa Bruta, como chamado pelos torcedores, enfrenta o Guarani-SP e, se vencer e outros resultados ajudarem, volta à Série A onde esteve pela última vez em 1998. A partida acontece nesta terça-feira (5), às 20h30 (MS), no Estádio Nabi Abi Chedid.

Segundo o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o clube que chegar aos 63 pontos garantiria o acesso. Líder da Série B, o Bragantino tem 62 e deixou essa possibilidade escapar ao ser derrotado pelo Cuiabá-MT na última rodada por 2 a 0. Para chegar a esse número basta um empate contra o Bugre, mas essa seria uma projeção final. Para comemorar o acesso já nesta rodada, além da vitória, o Braga torce para América-MG e CRB não ganharem de Paraná e Cuiabá, respectivamente.

Os mineiros estão na quinta colocação, com 49 pontos, e fazem um confronto direto na Arena Independência diante do Paraná, que tem 47 e é o sétimo colocado. Com os mesmos 47 pontos do time paranaense, mas em sexto lugar, o CRB enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal. O adversário tem 44 e pode confirmar a permanência na Série B.

Briga pelo G4

Na quarta colocação, com 51 pontos, o Atlético-GO recebe o Londrina-PR no Antônio Accioly precisando encerrar um jejum de sete jogos - seis empates seguidos - para não correr o risco de deixar o G4. O técnico Eduardo Barroca tem três empates no comando do rubronegro goiano.

O Londrina perdeu as últimas rodada e, na 16ª colocação, com 35, pode entrar na zona de rebaixamento se voltar a tropeçar e o Figueirense-SC ganhar do penúltimo colocado Vila Nova-GO, que tem 31. A partida será no Estádio Orlando Scarpelli, que deve receber mais um bom público.

Ainda nesta terça, Operário-PR e Botafogo-SP jogam suas últimas cartadas em relação ao acesso. Com 45 pontos, o time paranaense recebe o desesperado Criciúma, que tem 31 e é o 18º colocado. Já o tricolor paulista tem 44 e vai até Barueri enfrentar o Oeste, que com 39 pontos quer se distanciar da zona de rebaixamento.