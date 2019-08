Bragantino e Coritiba empatam no duelo de melhores da Série B

Ari Ferreira/CA Bragantino Os dois melhores times da Série B abriram rodada com empate em Bragança Paulista

A 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou com duelo entre os dois primeiros colocados. Bragantino-SP e Coritiba-PR entraram em campo na noite desta quinta-feira (22) em Bragança Paulista e, com um tempo dominado por cada time, terminaram empatados em 1 a 1. Bruno Tubarão marcou para os donos da casa, enquanto Rodrigão, artilheiro do campeonato com dez gols, deixou tudo igual.

Com a igualdade, a equipe paulista chega aos 35 pontos e mantém a primeira colocação. O Alviverde paranaense vai aos 33 pontos conquistados e segue na cola do Bragantino.

O jogo

A partida entre os dois melhores times da Segundona foi movimentada no Estádio Nabi Abi Chedid. O primeiro causar susto foi o Coritiba, aos dez minutos. Após cobrança de falta, Rodrigão meteu a cabeça na bola e obrigou Júlio Cesar a fazer grande defesa. No minuto seguinte, o Bragantino deu a resposta, mas desta vez foi certeira. O meia Bruno Tubarão recebeu a bola e mandou um foguete. A bola ainda desviou em William Matheus, tirando as chances do goleiro Alex Muralha para abrir o placar.

Nos minutos seguintes ao gol, o jogo ficou mais estudado pelas equipes e com poucas chances de gol. A rede voltou a ser estufada aos 25 minutos, quando Sabino apareceu na área e marcou para o Coxa. Mas a arbitragem anulou o gol, marcando falta em cima de Barreto, do Bragantino. Aos 40, mais uma chance dos donos da casa. Claudinho meteu ótima bola para Matheus Peixoto, que tirou do goleiro Muralha. Mas William Matheus apareceu para salvar o Coritiba e cortou para escanteio.

Na volta dos vestiários, a torcida do Bragantino ganhou mais um motivo para se preocupar. Logo aos três minutos, Edimar deu uma entrada dura em Thiago Lopes e recebeu o cartão vermelho, deixando o Massa Bruta com um jogador a menos. Com vantagem numérica, mas atrás no placar, o Coxa se lançou ao ataque. Primeiro, aos 13, quando Giovanni recebeu de Rafinha e mandou rente à trave de Júlio Cesar. Quatro minutos mais tarde, foi a vez de Rodrigão aproveitar boa cobrança de falta, subir mais do que a zaga e testar para o gol. O camisa 1 do Bragantino, no entanto, fez mais uma ótima defesa.

Aos 26, o Coritiba finalmente conseguiu converter a vantagem em campo em gol. Robson dominou no lado direito da área, achou Rodrigão no meio, que bateu de primeira, no canto esquerdo. O artilheiro da Série B não perdoou e deixou tudo igual. Nos últimos minutos, Pio também recebeu cartão vermelho e deixou o Bragantino com dois a menos. A expulsão, no entanto, não foi o suficiente para o Coritiba fazer o gol da vitória.