Botas supera Hamilton e larga na frente no GP da Áustria

Twitter Oficial/Mercedes-AMG F1 Valtteri Botas comemora melhor tempo na classificação para o GP da Áustria, primeiro da temporada

A Mercedes confirmou favoritismo e dominou o treino oficial de classificação para o GP da Áustria, que abre a temporada de Fórmula 1 neste domingo (5) no circuito de Spielberg. A primeira pole position do ano, porém, não ficou com Lewis Hamilton. Valtteri Botas superou o inglês, melhor nos treinos livres de sexta, e cravou o recorde da pista com 1m02s939, uma vantagem de 0s012 sobre Hamilton, que completa a primeira fila. A largada do GP da Áustria acontece às 9h10 (MS), com transmissão pela ao vivo pela TV Globo.

O finlandês comemorou o fato de ter superado o companheiro de equipe, mas diz que espera ter o mesmo desempenho durante a prova. “Eu estava sentindo falta deste sentimento após as classificações, a descarga de adrenalina após andar no limite. Um bom resultado hoje, mas é amanhã que conta", afirmou na coletiva após o treino classificatório.

O resto

A superioridade da Mercedes sobre as demais equipes ficou clara no tempo dos demais pilotos que formam o grid de largada. Terceiro colocado, Max Verstappen, da Red Bull Racing, foi o terceiro com mais de meio segundo de diferença em relação à Botas. A boa surpresa foi Lando Norris, que conquistou a quarta posição no grid com a McLaren. Alexander Albon (RBR), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) e Daniel Ricciardo (Renault) completaram os dez primeiros.

O início da temporada não parece que será das melhores para a Ferrari. Além de Charles Leclerc ter feito apenas a sétima posição, Sebastian Vettel sequer garantiu vaga no Q3 e vai largar na 11ª posição.