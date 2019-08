Botafogo e Chapecoense fazem jogo sem gols pelo Brasileirão

Twitter Oficial/Botafogo FR Empate no Engenhão não ajudou muito na situação dos dois times

O único jogo desta segunda-feira (26) pelo Campeonato Brasileiro terminou sem gols. No Rio de Janeiro, na penúltima partida da 16ª rodada, o Botafogo recebeu a Chapecoense-SC e ficaram no empate em 0 a 0. A rodada termina apenas no dia 10 de setembro, com Palmeiras e Fluminense jogando no Allianz Parque. Com o resultado, o Alvinegro segue em nono lugar, agora com 23 pontos. A Chape não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e permanece na 17ª posição, com 14.

O jogo

Jogando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo teve a maior posse de bola no primeiro tempo, mas foi a Chapecoense quem chutou mais a gol. Camilo quase colocou o time visitante na frente, aos 23 minutos, mas foi parado por Gatito Fernández. Nos instantes finais, Bruno Pacheco cobrou falta, e a bola sobrou para Arthur Gomes cruzar. Gum cabeceou, mas mandou para fora. O Alvinegro, que não conseguiu ser criativo, não levou perigo ao gol de Tiepo.

Na volta do intervalo, o Botafogo mudou de postura e passou a pressionar. Logo aos três minutos, Gilson cobrou escanteio pela direita, e Alex Santana quase abriu o placar de cabeça. Depois, aos 17, Diego Souza tirou de Tiepo e finalizou com precisão para o gol, mas viu Gum afastar o perigo quase em cima da linha. A Chape também criou chances e fez Gatito trabalhar aos 34, quando Renato Kayzer cobrou falta em cima da barreira e, na sobra, emendou de canhota para defesa do goleiro. Mesmo tendo melhorado na etapa complementar, os times não saíram do 0 a 0 no Rio de Janeiro.