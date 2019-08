Bahia surpreende Atlético em BH e sobe no Brasileirão

Twiter Oficial/EC Bahia Gilberto marcou mais uma vez e deu vitória fora de casa ao Bahia

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro começou com vitória de visitante. O Bahia-BA foi à Belo Horizonte e surpreendeu o Atlético-MG, vencendo por 1 a 0, gol do artilheiro Gilberto ainda no primeiro tempo. Essa foi a primeira derrota do Galo no estádio na competição. Com o resultado, o Tricolor, que está há seis partidas sem perder, subiu para oitava colocação, com 24 pontos. O Atlético segue em quinto, com 27.

O Jogo

Envolvido com disputa de lugar na semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético optou por jogar com time misto no Estádio Independência e, mesmo assim teve maior posse de bola e chutes a gol. Mas quem foi para o intervalo em vantagem foi o Bahia. Aos 19 minutos, Nino Paraíba cruzou da linha de fundo, Gilberto se antecipou a Igor Rabello e mandou para o fundo do gol. Os últimos 15 minutos da etapa foram de verdadeira pressão atleticana. Mas os donos da casa esbarram no goleiro Douglas, em mais uma jornada inspirada.

O Galo voltou para o segundo tempo mantendo a pressão. Antes dos 10 minutos, conseguiu oferecer perigo três vezes, com Hernández, Geuvânio e Alerrandro. Mas pararam de novo no goleiro Douglas. Aos 28, Terans arriscou de longa distância, e Douglas defendeu. No fim, o Bahia segurou o ímpeto ofensivo do Galo e faturou sua primeira vitória fora de casa do Brasileirão.