Bahia goleia Sport e assume liderança na Copa do Nordeste

Jhony Pinho/AGIF/CBF Atacantes do Bahia inspirados em Pituaçu levaram o Tricolor à golear o Sport

Sábado (20) de clássicos na Copa do Nordeste. Na Arena Castelão, Ceará e Fortaleza empataram em 0 a 0 no primeiro Clássico-Rei da temporada. Já em Salvador, o Bahia goleou o Sport por 4 a 0 em partida inspirada dos atacantes no Estádio de Pituaçu. O Altos-PI venceu o 4 de Julho-PI por 2 a 0, no estádio Albertão, em Teresina.

Com os resultados, o Esquadrão assumiu a liderança do Grupo A, com sete pontos. O Vozão, após o empate, chegou aos seis pontos e caiu para a segunda posição do grupo, que ainda conta com o 4 de Julho-PI na quarta posição, com cinco pontos. No Grupo B, o Sport segue na lanterna com dois pontos e ainda sem vencer, enquanto o Leão do Pici está na liderança, com oito. Vencedor do clássico piauiense, o Altos subiu para a segunda colocação, com sete pontos.

Salvador

O Bahia foi mais agressivo do início ao fim e goleou o Sport em Pituaçu. Ligado no jogo, o Bahia abriu o placar, aos 27 minutos, com um golaço de Patrick de Lucca. O volante, que acertou a trave minutos antes, tentou de novo de fora da área. A bola ainda tocou no travessão antes de ir para o fundo das redes do Sport. Sem diminuir a intensidade do seu jogo, o Bahia encontrou o segundo gol com Gabriel Novais, aos 49. O atacante aproveitou um rebote na área após chute de Gilberto e balançou as redes.

No segundo tempo, os donos da casa deixaram o placar mais elástico. Rodriguinho, que criou boas chances na primeira etapa, fez o terceiro gol do Tricolor de Aço, aos 17, após receber belo lançamento de Gilberto na entrada da área. O atacante chutou forte e sem chance de defesa para Carlos Eduardo. Já aos 33, o atacante Gabriel Novaes fez seu segundo gol na partida ao aproveitar um rebote de primeira e dar números finais ao duelo: 4 a 0 para o Bahia.

Fortaleza

No primeiro Clássico-Rei da temporada, Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0. A primeira etapa começou intensa com as duas equipes buscando o gol. No primeiro ataque do jogo, aos dois minutos, Wellington Paulista foi alçado na área, mas não alcançou a bola. No lance seguinte, o Vozão respondeu em contra-ataque com Mendonza, que arrancou em velocidade, venceu a marcação e chutou para boa defesa do goleiro. Depois do ritmo intenso nos primeiros minutos, as duas equipes desaceleraram em campo.

No segundo tempo, o Vovô voltou melhor e criou a primeira chance de gol em cobrança de escanteio de Vina. Klaus finalizou e Robson tirou em cima da linha. O Alvinegro seguiu pressionando o Leão e em uma ronda, aos dez, quase abriu o placar. Em outro escanteio cobrado por Vina, a bola sobrou com Bruno Pacheco, que chutou para boa defesa de Felipe Alves. No rebote, o atacante Robson, do Fortaleza, tentou afastar e mandou na trave. No complemento, Klaus chutou e Felipe Alves defendeu outra vez. Criando as melhores chances do segundo tempo, principalmente em escanteios, o Ceará perdeu a oportunidade de vencer o Clássico-Rei aos 40. Yony González aproveitou a sobra da cobrança de Jorginho e chutou por cima do gol do Tricolor.