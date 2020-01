Bahia abre rodada com primeira vitória na Copa do Nordeste

Twitter Oficial/EC Bahia Vitória em casa foi a primeira do Bahia na Copa do Nordeste

A segunda rodada da Copa do Nordeste começou com vitória tricolor. Nesta terça-feira (28), em Salvador, o Bahia-BA venceu o Imperatriz-MA por 2 a 0, gols de Gilberto e Élber, um em cada tempo aos nove minutos. Com resultado, o Esquadrão de Aço pulou momentaneamente para liderança do Grupo A, com quatro pontos somados. Já o Colorado tem três e caiu para o segundo lugar do Grupo B.

O jogo

O Bahia foi para jogo no Estádio de Pituaçu disposto a conquistar a primeira vitória no Nordestão e não demorou para abrir a contagem. Logo aos nove minutos de bola rolando, em jogada bem trabalhada, Gilberto começou e finalizou o lance. O atacante tocou para Flávio, que deu ótimo passe para Juninho Capixaba. O lateral invadiu a área e devolveu para o camisa 9 mandar para o fundo das redes e fazer 1 a 0. Três minutos depois, o Imperatriz passou a ter um jogador a menos após expulsão de Henrique Mattos.

Com a vantagem em campo e no placar, o Tricolor aumentou a pressão. Aos 15, Juninho Capixaba arriscou o chute e viu a bola carimbar o travessão colorado. O Bahia ainda teve boas chances com Daniel e Élber. A primeira tentativa passou perto e a segunda parou em grande defesa do goleiro Rafael Pascoal. Minutos antes do intervalo, os visitantes assustaram com Lucas Campos.

Assim como no primeiro tempo, a etapa complementar começou com o time da casa no ataque. Aos oito, João Pedro recebeu bom passe de Rossi e finalizou com perigo. No minuto seguinte, foi a vez de Élber aparecer para o Esquadrão. O camisa 7 fez linda jogada individual, limpou a marcação e mandou o chute certeiro, ampliando para 2 a 0. Depois do segundo gol, o Bahia passou a cadenciar o ritmo da partida e segurou o resultado até o apito final.