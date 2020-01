Atletas sul-mato-grossenses continuam na Copa São Paulo

Divulgação/Santos FC Wesley Pinheiro disputa a Copa SP de contrato renovado com o Santos FC

O futebol sul-mato-grossense tem o União ABC classificado para a segunda fase, mas em outros clubes alguns jogadores do Estado seguem na competição. São os casos do meia-atacante Wesley Pinheiro, de contrato renovado com Santos FC, que confirmou o favoritismo no Grupo 2. Já no Grupo 9, o Tanabi EC surpreendeu e no elenco estão o zagueiro Gustavo Delgado, de Bodoquena, e o volante Aurélio Miguel, de Miranda, descobertos em avaliação feita em maio pela Soccer Union.

O Santos, de Wesley, avançou para segunda fase com 100% de aproveitamento, goleando o Timon-MA por 4 a 1 e o Olímpico-SE por 7 a 0. Na terceira rodada, na disputa pelo primeiro lugar da chave, venceu de virada o Marília-SP por 2 a 1. O Peixe agora enfrenta a Ponte Preta-SP pela segunda fase, partida que deve acontecer na cidade de Osvaldo Cruz.

No Grupo 9, o Tanabi conquistou a vaga em uma campanha de recuperação. Na estreia, foi goleado pelo Votuporanguense-SP por 6 a 1 e precisaria vencer os favoritos Fortaleza-CE e Brasil de Pelotas-RS para avançar e foi o que fez. Na segunda rodada, fez 2 a 0 no time gaúcho. No último jogo, em disputa direta com o Tricolor cearense, venceu por 2 a 1, conquistando a segunda vaga da chave com seis pontos. Na segunda fase, encara o Joinville-SC.