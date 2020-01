André Jardine define time base para estreia do Pré-Olímpico

Lucas Figueiredo/CBF Volante Bruno Guimarães, do Athletico, será o capitão da Seleção

A Seleção Brasileira Sub-23 já tem um time base para a disputa do Torneio Pré-Olímpico da Colômbia. Neste domingo (12), em jogo-treino contra o Boavista-RJ, o técnico André Jardine coloca em campo o time que deve ser a base para buscar vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Para esse primeiro teste, a única dúvida do treinador está no gol, onde Cleiton, do Atlético-MG, e Ivan, da Ponte Preta-SP, disputam a posição. Cada um deve jogar um tempo da partida. Nas demais posições tudo definido. Guga, Walce, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimãraes, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha. No segundo tempo jogam Dodô, Bruno Fuchs, Nino, Iago; Maycon, Igor Gomes, Reinier; Bruno Tabata, Pepê e Yuri Alberto.

O volante Bruno Guimarães, do Athletico-PR, veste a braçadeira de capitão e avalia que o desempenho do time contra o Boavista é o mais importante. “Todos nossos jogadores jogam em suas equipes profissionais. Vamos buscar colocar em prática nosso estilo de jogo, que é envolver outra equipe, ter posse, trabalhar jogadas e finalizar em gols. O resultado é importante, mas, nesse primeiro desafio, o importante será o nosso desempenho, ver o quanto vamos conseguir colocar em prática o que o Jardine nos passou durante a semana”, analisa.

A delegação que está treinando na Granja Comary embarca no dia 16 e estreia contra o Peru no dia 19. No Grupo do Brasil ainda estão Uruguai, Bolívia e Paraguai. Os dois primeiros avançam para o quadrangular final contra os classificados de outra chave.