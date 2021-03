Ainda sem vencer, Operário e Águia Negra se enfrentam em jogo atrasado do Estadual

Franz Mendes Glauber Caldas busca o time ideal do Galo neste início de Estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense segue nesta quarta com um confronto atrasado entre dois favoritos na briga pelo título. Em Campo Grande, o Operário FC faz seu segundo jogo na competição contra o EC Águia Negra, em campo pela terceira vez. Os dois em busca da vitória para não, já no início, colocar a possibilidade de classificação para o hexagonal final em risco. Paulo Henrique Vollkopf é o árbitro, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Ana Carolina da Silva Matias.

O Operário estreou no Estadual apenas no último domingo (14), já que folgou na primeira rodada e teve esse jogo adiado. Foi derrotado pelo Dourados por 2 a 1 e não pontuou. Um tropeço nesta partida, torno o confronto do domingo (21) contra o Aquidauanense pela quarta rodada quase como uma decisão já no seu terceiro jogo do ano.

A situação do Águia Negra não é diferente. Jogou duas vezes em casa e teve o mesmo resultado de 1 a 1 com o Novo e o Aquidauanense. São dois pontos em seis disputados e não vencer o Operário torna a vitória contra o líder Dourados, no domingo, fora de casa, obrigatória.

Operário e Águia Negra estão no Grupo A, composto ainda por outro favorito à uma das três vagas na fase final, o Aquidauanense FC. O problema é que a liderança, com certa folga, é do recém-promovido Dourados AC, nove pontos em três vitórias nos jogos que disputou. Ou seja, dos três favoritos à classificação, um pode ficar pelo caminho. O quinto integrante da chave é o Novo FC, com um ponto em três jogos e ainda na briga.