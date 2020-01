ABC perde e é eliminado pelo Grêmio na Copa São Paulo

Guilherme Rodrigues/Grêmio FBPA Diego Rosa, no segundo tempo, marcou o gol da vitória gremista em Mogi das Cruzes

Acabou a participação de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2020. Neste domingo (12), em Mogi das Cruzes, o União ABC foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 e deixou a competição na segunda fase. Diego Rosa, campeão da Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção Brasileira, marcou no segundo tempo o gol do jogo, vencendo o goleiro Breno, destaque do jogo até então, defendendo até uma cobrança de pênalti.

O adversário do Grêmio na sequência da Copinha é a Chapecoense-SC que eliminou o Real-DF, também vencendo por 1 a 0. A partida deve acontecer também em Mogi das Cruzes.

Em campo, o ABC fez um bom primeiro tempo, segurando o jogo sem gols. Depois do intervalo, a primeira e mais clara chance de gol veio aos nove minutos. Elias foi derrubado por Philipinho na área pela direita, pênalti bem marcado pelo árbitro. Na cobrança, um minuto depois, Rildo bateu no canto e Breno buscou, defendendo sem rebote.

A solidez da defesa do ABC foi até aos 31 minutos, quando a dupla campeã do mundo Sub-17 do Grêmio entrou em ação. Pedro Lucas fez a jogada pela esquerda, próximo à área, e rolou para Diego Rosa, na meia lua, bater firme, rasteiro e vencer o goleiro Breno, abrindo o placar em Mogi das Cruzes. Aos 40, Philipinho cobrou falta com perigo e o empate só não aconteceu por causa do goleiro Adriel, que fez uma excelente defesa. No fim, vitória por 1 a 0 e classificação gremista, enquanto o ABC retorna para Campo Grande.