Veja como será o horário de funcionamento dos bancos no final de ano

Durante o período de fim de ano, o expediente bancário será alterado, com horários reduzidos e fechamento nas vésperas do Ano Novo, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). As agências terão horários especiais, e algumas operações bancárias não estarão disponíveis nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

No dia 31 de dezembro, as agências bancárias estarão fechadas e não haverá compensação bancária, incluindo transferências via TED. No entanto, o Pix funcionará normalmente, disponível 24 horas por dia. Já hoje, 30 de dezembro, os bancos atendem das 9h às 11h (horário de MS).

No dia 1º de janeiro não haverá atendimento nas agências e as compensações bancárias estarão suspensas.

Contas de consumo, como água, luz e telefone, com vencimento nos feriados, poderão ser pagas no primeiro dia útil seguinte, sem acréscimos. No entanto, tributos e impostos devem ser pagos antes dos feriados para evitar juros e multas.

A Febraban orienta que, para facilitar os pagamentos, os clientes utilizem os canais digitais e caixas eletrônicos. Para quem usa o sistema DDA (Débito Direto Autorizado), é recomendável agendar o pagamento de tributos e impostos antes dos feriados para evitar contratempos.