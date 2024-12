Receita Federal libera restituições da malha fina de dezembro para 144 mil contribuintes Ao todo, serão liberados R$ 448,96 milhões, incluindo restituições de anos anteriores

Viviane Freitas

Capital News



Marcello Casal/Agência Brasil A receita também pagará R$ 109,6 milhões para declarações entre 2008 a 2018 que estavam na malha fina.

Marcello Casal/Agência Brasil

A receita também pagará R$ 109,6 milhões para declarações entre 2008 a 2018 que estavam na malha fina.

A Receita Federal vai pagar nesta segunda-feira (30) o lote da malha fina de dezembro, beneficiando 144.225 contribuintes que regularizaram suas pendências fiscais. Ao todo, serão liberados R$ 448,96 milhões, incluindo restituições de anos anteriores.

Desse valor, R$ 290,87 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade no reembolso. Entre os prioritários, estão 64.089 pessoas que informaram a chave Pix do CPF na declaração ou usaram a declaração pré-preenchida, uma medida que garante agilidade no recebimento.

Além disso, 27.264 contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.435 residentes no Rio Grande do Sul, 5.997 pessoas do magistério, 5.617 idosos acima de 80 anos e 2.697 pessoas com deficiência ou doenças graves também têm prioridade no pagamento.

A consulta ao lote de restituição está disponível desde o dia 23 de dezembro e pode ser feita no site ou no aplicativo da Receita Federal. Para verificar, basta acessar a seção "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição".

Caso a restituição não seja depositada na conta informada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá agendar o crédito em outra conta bancária por meio do Portal BB ou dos canais de atendimento do banco. Se não resgatar a restituição dentro do prazo, será necessário solicitar o valor no Portal e-CAC.