Mato Grosso do Sul atrai investimentos e lidera crescimento econômico no Brasil em 2025

Mato Grosso do Sul se destaca como o estado com o maior crescimento econômico no Brasil para 2025, com uma projeção de 4,2% no PIB (Produto Interno Bruto). Esse crescimento é quase o dobro da média nacional, que é de 2,2%, segundo dados do Banco do Brasil. As informações foram divulgadas na Resenha Econômica Regional, que analisa as expectativas para o próximo ano.

O secretário Jaime Verruck, da Semadesc, atribuiu o bom desempenho do estado a políticas de equilíbrio fiscal e ao desenvolvimento sustentável. Segundo ele, Mato Grosso do Sul tem se consolidado como uma referência econômica, com uma política focada na sustentabilidade do agronegócio e na adaptação às novas demandas da indústria brasileira.

O estado também se destaca pela atração de investimentos industriais internacionais, como a inauguração, em dezembro de 2024, da maior fábrica de celulose do mundo em linha única, construída pela Suzano em Ribas do Rio Pardo, a 98 km de Campo Grande. Além disso, a produção de biocombustíveis e a expansão das fábricas de suco de laranja devem fortalecer ainda mais a economia regional.

Desde 2015, Mato Grosso do Sul tem atraído R$ 84 bilhões em investimentos, com quase R$ 44 bilhões previstos para 2024. Esse cenário reflete o contínuo crescimento do estado, que se destaca não apenas no Centro-Oeste, mas também em todo o Brasil, ao lado de outros estados como o Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso, que também têm projeções positivas.

Em termos nacionais, 19 estados devem superar ou igualar a média de crescimento de 2,2%. No entanto, estados como Pernambuco e Sergipe têm projeções mais modestas, com 1,4%. A Agropecuária, com previsão de crescimento de 5,3%, é o setor que mais se destaca, seguido pela Indústria e pelos Serviços, que devem crescer 1,7% cada.