Fiems destaca importância da indústria sul-mato-grossense em visita de militares do Exército

Vivianne Nunes

Capital News



Divulgação Durante a visita, os 13 militares da turma tiveram a oportunidade de conhecer os painéis elaborados pelo Observatório da Indústria da Fiems

Divulgação

Durante a visita, os 13 militares da turma tiveram a oportunidade de conhecer os painéis elaborados pelo Observatório da Indústria da Fiems

A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) participou, nesta quinta-feira (22), de uma programação especial voltada para a recepção de militares do segundo ano do curso da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O evento, realizado no Comando Militar do Oeste (CMO) em Campo Grande, faz parte da viagem de estudos estratégicos promovida em Mato Grosso do Sul.

O economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende, apresentou aos militares um panorama detalhado da economia do estado, com ênfase na relação entre a produção agrícola e a indústria. "São oficiais que vão assumir postos de comando importantes no Brasil. Então, é interessante que, nesse processo de viagem de estudos, eles conheçam melhor a realidade produtiva das diferentes unidades da federação. Contribuímos mostrando a importância da indústria e sua complementaridade com o setor do agro, além de destacar nossa agroindústria de transformação, que também se beneficia de todo esse crescimento e é uma das que mais cresce no País", afirmou Resende.

Durante a visita, os 13 militares da turma tiveram a oportunidade de conhecer os painéis elaborados pelo Observatório da Indústria da Fiems. Este observatório é responsável por organizar e oferecer acesso facilitado a um vasto conjunto de dados, utilizando gráficos de visualização intuitivos e de fácil manuseio, o que permite uma melhor compreensão das dinâmicas econômicas da região.

O coronel José Euclides Araújo, responsável pela viagem de estudos estratégicos, ressaltou a importância dessas aulas para a formação dos futuros assessores do Exército. "A formação busca trazer conhecimento sobre diversas áreas. Aqui, eles vão ter noção tanto da parte militar, das capacidades do comando militar de área, quanto da parte econômica do Estado, com a Fiems, na indústria, e a Famasul, no agronegócio. É importante que conheçam melhor essa região, pois isso ajudará no futuro deles como assessores de alto nível dentro do Exército", explicou o coronel.

A iniciativa reforça o papel estratégico da integração entre diferentes setores, como indústria e agronegócio, no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, além de contribuir para a formação de líderes militares que estarão aptos a assessorar em questões estratégicas a nível nacional.