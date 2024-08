Emissão de guia do IPVA será feita pelo e-Fazenda a partir de setembro

Deurico/Capital News ..

A partir do próximo dia 1º de setembro, a emissão da guia de recolhimento e parcelamento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) em Mato Grosso do Sul só poderá ser realizada por meio do novo portal e-Fazenda, desenvolvido pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). Esse sistema marca um avanço significativo na modernização do relacionamento eletrônico entre contribuintes e a administração tributária.

O portal e-Fazenda não apenas simplifica o acesso aos serviços, mas também oferece um ambiente seguro e confiável, com autenticação robusta em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para utilizar o portal, é necessário realizar um cadastro prévio no site oficial, permitindo que os contribuintes acessem suas informações fiscais de maneira rápida e segura, utilizando uma conta 'gov.br' ou certificado digital.

O secretário da Fazenda, Flávio César, destacou a inovação do projeto: "O e-Fazenda vai oferecer ao contribuinte o controle e acompanhamento online de sua situação fiscal com facilidade e transparência, ampliando o acesso de serviços para além do ICMS. Um projeto inovador, financiado com recursos 100% Sefaz e de importância instrumental para o fortalecimento da democracia."

Essa modernização faz parte de um esforço contínuo do fisco estadual para oferecer serviços mais eficientes e seguros à população, refletindo o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da gestão tributária.