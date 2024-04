Desenrola FIES: Renegociação de dívidas passou dos R$ 200 mi em Mato Grosso do Sul

Juliana Rezende

Estudantes ou egressos de Universidades de Mato Grosso do Sul que buscaram renegociar dívidas obtidas para pagar estudos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, utilizaram o Programa Desenrola Fies parar planejarem o pagamento do débito. No Estado, somente na primeira semana de abril, de acordo com o governo Federal, o valor renegociado passou de R$ 249 milhões. O total é referente a 5.291 contratos. Somando Mato Grosso do Sul com as demais unidades Federativas da região Centro-Oeste, são, ao todo, 30.703 contratos do Fies. Veja o infográfico abaixo:

Governo Federal Infográfico - Dados regionalizados do Desenrola FIES

O Sudeste foi a região com mais contratos fechados no Desenrola Fies. Somadas as negociações em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo foram fechados 99.561 contratos, que tinham um saldo de dívida de R$ 4,36 bilhões e que resultaram em R$ 204,72 milhões arrecadados com os valores de entrada.



O Nordeste aparece em seguida, com 72.040 contratos firmados, saldo de R$ 3,34 bilhões e valores de entrada de R$ 112,86 milhões. Em seguida aparecem o Centro-Oeste (30.703 de contratos, R$ 1,61 bilhão de saldo e R$ 58,1 milhões arrecadados), o Sul (23.038/ R$ 1,14 bilhão/ R$ 59,68 milhões) e o Norte (18.272/ R$ 857,17 milhões/ R$ 25,97 milhões).

Quem quiser renegociar as dívidas pode buscar pelos canais :



Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Acesse o portal Fale Conosco ou entre em contato pelo telefone 0800 616161.



Caixa Econômica Federal

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular ou entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104. As ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do país).



Banco do Brasil

Utilize o aplicativo do BB no seu celular ou entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001. Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.