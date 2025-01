Abertura de empresas em Mato Grosso do Sul cresce 10,34% em 2024 e bate recorde histórico

Viviane Freitas

Capital News



Bruno Henrique/Governo MS Jucems

Bruno Henrique/Governo MS

Jucems

No acumulado de janeiro a dezembro de 2024, 11.164 novas empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, quantidade 10,34% superior à registrada no mesmo período de 2023 (10.117). O resultado é recorde na série histórica da Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

É o que aponta o relatório de dezembro de 2024, divulgado pela Jucems. Do total de novos empreendimentos registrados na Jucems no ano de 2024, 71,3% (7.960 empresas) são do setor de serviços, enquanto o Comércio contabilizou 24,91% (2.781) e a Indústria totalizou 423 novas empresas (3,79%).

No mês de dezembro do no passado foram abertas 720 novas empresas em Mato Grosso do Sul, também tendo o setor de serviços como o principal motor da economia local, respondendo por 75,97% dos empreendimentos, com 547 novos negócios; seguido pelo comércio, com 152 (21,11%) e pela indústria, que registrou 21 novas empresas (2,92%).

Entre os municípios, Campo Grande lidera o ranking reafirmando sua posição como principal polo empreendedor do Estado. Em dezembro, a Capital respondeu por 43,33% das aberturas, com 312 novas empresas. Dourados (63 empresas) e Três Lagoas (35 empresas) também figuraram entre os destaques.

No acumulado do ano, Campo Grande foi responsável por 52,71% das aberturas, totalizando 5.884 novas empresas. Em Dourados, foram 1.266 registros e, em Três Lagoas, 549 novas empreendimentos foram abertos. Completam o ranking: Ponta Porã (281); Naviraí (276); Chapadão do Sul (257); Corumbá (196); Ribas do Rio Pardo (149) e Maracaju (197).

Ainda em dezembro de 2024, Mato Grosso do Sul registrou o fechamento de 490 empresas. Campo Grande liderou nesse indicador, com 228 encerramentos no mês (46,53% do total) r mantendo o saldo positivo de empresas ao longo do ano no município.