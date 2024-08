Valores do suíno vivo e da carne estão em alta

Elaine Oliveira

Capital News



Os preços do suíno vivo e da carne estão em alta em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. Em algumas praças, a atual média do vivo é a maior desde fevereiro/21, em termos reais (deflacionamento pelo IGP-DI de julho).

De acordo com os dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) os avanços são resultados da oferta reduzida de animais em peso ideal para abate e da forte procura por novos lotes por parte da indústria, que precisa atender às demandas interna e sobretudo, externa. No mercado da carne, apesar do alto valor pago pelo vivo, colaboradores do Cepea relatam que a liquidez das vendas tem sido moderada nos últimos dias.

Na parcial de agosto, o preço médio da carcaça especial suína comercializada no atacado da Grande São Paulo está em R$ 12,08/kg, o maior desde junho/21, em termos reais (neste caso, os valores foram deflacionados pelo IPCA de julho).