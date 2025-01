Shows, feiras e festas marcam o primeiro fim de semana do ano em Campo Grande Para a criançada, tem programação especial de férias nos shoppings da cidade

Capital News



Divulgação Para a criançada, tem programação especial de férias nos shoppings da cidade

O primeiro fim de semana de 2025 em Campo Grande traz uma programação diversificada para todos os gostos, com opções de lazer para adultos e crianças. Entre os destaques estão shows, feiras, festas e atrações para a criançada aproveitarem as férias. Confira os eventos imperdíveis:

Na sexta-feira (3), o Blues Bar abre o ano com a "Noite Disco Party", trazendo flashbacks ao ritmo do Disco com as bandas Franz e Mullets. Para quem curte rock, o Mirante PUB apresenta a banda Plebheus, com clássicos do rock nacional. Além disso, o Shopping Campo Grande oferece diversão para os pequenos com o Parque Kinder, enquanto o Mega Park no Shopping Bosque dos Ipês garante brinquedos para toda a família. Quem deseja curtir sertanejo, pode conferir o show da dupla Pedro Sanchez & Thiago na Valley CG.

No sábado (4), a Feira Ziriguidum, na Praça do Preto Velho, traz gastronomia e moda criativa, além de shows de Bruno Caet, Os Benossonis e Tapioca Forró. O Shopping Campo Grande repete a atração do Parque Kinder, enquanto o Growler Station recebe o melhor do rock nacional com a banda Alziras. Para os amantes de MPB, Arthur Diniz apresenta um show intimista no Teatro do Mundo. Já o Mirante PUB e o Blues Bar continuam com suas atrações de rock e tributos.

No domingo (5), a Feira Borogodó anima a Praça Coophafé com mais de 300 expositores e shows de samba com Silveira e Sambacaos. O Mega Park segue com suas atividades no Shopping Bosque dos Ipês, e o Parque Kinder garante diversão para a criançada no Shopping Campo Grande. Para quem curte reggae, o Rockers Sound System se apresenta no Mirante PUB.

Com tantas opções, o primeiro fim de semana de 2025 promete agradar a todos os públicos, com diversão garantida para a família, além de shows e eventos culturais para começar o ano com muita energia.