Sesc Morada dos Baís contará com rock nacional, samba e forró

Conforme a assessoria, nesta quarta-feira (08) tem Haiwanna, com rock nacional. Conhecida na noite de Campo Grande, com mais de 20 anos de estrada, leva influência das grandes bandas do Rock Nacional dos anos 80. O repertório contará ainda com músicas autorais, as mais conhecidas são “Anjo” e “Era Uma Vez”.

á na Quinta (09) tem Bethynho Show colocando todo mundo pra dançar com o melhor do samba enredo. O cantor já dividiu os palcos com Neguinho da Beija Flor e é uma referência do samba na Capital, tendo gravado músicas de sua própria autoria, além de parceria com alguns compositores de renome da música popular brasileira como Flavinho Silva, integrante do Grupo Fundo de Quintal e compositor Diogo Nogueira com a música: Tenha Fé.

Na sexta-feira (10) apresentação de Zézinho Forró Trio, com o show “Made in Brazil”, desenvolvido em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior para turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira.

No sábado (11) fechando a semana musical, o rock contagiante da banda Tonho Sem Medo. Formada por um grupo de amigos de Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande, a banda traz versões próprias de sucessos de Creedence, Cream, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Bad Company e Eric Clapton e vem conquistando um público fiel a cada apresentação.