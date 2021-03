Projeto circula Dançurbana passará por 11 cidades de MS

Divulgação/Vaca Azul Projeto busca contribuir no desenvolvimento sociocultural das crianças

Projeto Circula Dançurbana, da companhia Cia Dançurbanaem sua terceira edição irá percorrer

11 cidades de Mato Grosso do Sul com os espetáculos infantis ´K-ZUU´ e ´R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória´, objetivo é proporcionar encontros de mediação artística para crianças e oferecer oficinas para arte-educadores e professores da educação infantil. O evento será realizado por meio do patrocínio cultural da empresa MSGÁS, que forneceu recursos provenientes de incentivo fiscal pelo imposto de renda da companhia, oriundos da Lei de Incentivo à Cultura.

Diretor presidente da companhia, Rui Pires do Santos explica o objetivo do projeto. “Nós valorizamos a cultura e o esporte sul-mato-grossense e acreditamos nos projetos sociais como uma ferramenta de desenvolvimento e transformação. Por isso a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) realizou chamada pública de patrocínios a projetos sociais através de incentivos fiscais e destinou R$ 835.389,33 para os projetos Associação Cultural Dançurbana, Obras Sociais Francisco Thiesen e Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte). O objetivo principal desta ação é de cumprir o papel social da empresa apoiando entidades locais através da destinação de parte dos impostos pagos”, destacou o diretor via assessoria.

Para o diretor da Cia Dançurbana, Marcos Mattos, é “uma alegria imensa” ter a parceria da MSGÁS. “Uma empresa sul-mato-grossense que dialoga com os nossos valores; como está prevista em sua Visão, que busca contribuir decisivamente para o bem-estar social e o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado de MS´. É extremamente importante termos empresas, pessoas e agentes olhando para a cultura sul-mato-grossense, para as artes que são produzidas aqui e seus profissionais, potencializando e gerando transformações que promovam o desenvolvimento social, cultural e econômico; a cultura e as artes são aliadas fundamentais nesses processos”.

O projeto Circula Dançurbana tem o intuito de oferecer para crianças e profissionais que atuam com o público infantil como professores, arte-educadores, tutores, pais e mães, a oportunidade de usufruir de espetáculos de dança acompanhados de um conjunto de ações que priorizam encontros interativos e transformadores, buscando contribuir no desenvolvimento sociocultural das crianças. Conforme divulgado o projeto passará por 11 cidades, nelas serão realizadas 37 apresentações dos espetáculos, além de 10 oficinas em Campo Grande e 10 encontros de mediação nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Marcos Mattos, explica que serão apresentados os espetáculos ´K-ZUU´ e ´R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória´, as peças foram criadas a partir da experiência do grupo com a comunidade escolar e buscam contribuir para minimizar a carência de produção artística para o público infantil. “Por meio dos projetos que realizamos, buscamos cumprir o nosso propósito de fomentar as artes e a dança, e de promover a formação de público. Com esta terceira edição do Circula Dançurbana poderemos seguir ampliando e possibilitando a democratização do acesso aos bens culturais como temos feito desde 2012”, explicou o diretor via assessoria.

O espetáculo, ´K-ZUU´, faz referência ao instrumento musical kazoo, a onomatopeia que sugere o som de alguns insetos e a imagem do casulo (invólucro que protege alguns seres em processos de transformação). Conforme a assessoria o espetáculo é voltado a crianças de 0 a 7 anos, trazendo aspectos da filosofia da educação para ambientar esse rico ecossistema do aprendizado nessa etapa da vida. Em cena, as intérpretes-criadoras Ariane Nogueira, Maura Menezes e Rose Mendonça, dançam e tocam instrumentos: suavemente em solavanco, fluindo e zunindo.

´R.U.I.A - Realidade Ultra-Sônica de Invasão Aleatória ́, segundo espetáculo que será apresentado, invade o recreio da escola, e promove brincadeiras e jogos da infância, a atração é destinada a crianças de 7 a 14 anos, período marcado pelo desenvolvimento das relações sociais, da memória cronológica, da compreensão da ligação entre causa-efeito, entre outros. De acordo com a assessoria, durante as cenas os intérpretes-criadores Adailson Dagher, Irineu Júnior, Jackeline Mourão, Livia Lopes e Reginaldo Borges, utilizam estímulos e objetos que são ressignificados e reinventados.

Serviço:

As apresentações estão previstas para o segundo semestre de 2021. A Cia Dançurbana irá divulgar as cidades que receberão as ações do projeto. Mais informações sobre a companhia estão disponíveis no site: www.dancurbana.com.br/.