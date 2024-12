Max Henrique se apresenta na Cidade do Natal com música e atrações especiais Atrações como a Parada Natalina, City Tour e uma variada praça de alimentação encantam o público até o dia 31 de dezembro

Viviane Freitas

Capital News



A programação da Cidade do Natal nesta sexta-feira, 27 de dezembro, promete encantar o público com atrações musicais e a tradicional Parada Natalina. O evento, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, ocorre nos altos da Avenida Afonso Pena, oferecendo diversão e magia para toda a família, além de se tornar um ponto gastronômico com pratos variados e acessíveis. A partir das 18h30, o cantor Max Henrique, de Campo Grande, se apresenta com músicas sertanejas de sua autoria e clássicos do gênero.

Às 21h, será realizada a Parada Natalina, um dos momentos mais aguardados da programação. Com a presença da Família Rena, o desfile proporciona uma experiência única de interação e encantamento, trazendo o espírito natalino para o local e encantando o público de todas as idades.

A Praça de Alimentação da Cidade do Natal também oferece uma ampla variedade gastronômica, com pratos a partir de R$ 6. Restaurantes como Safari, Tomahawk, Chiquinho Sorvetes e Tera Sushi garantem opções para todos os gostos, incluindo cupim soleado com mandioca, picanha na chapa, batata frita, pastéis, comida japonesa, opções veganas, entre outros.

Para quem deseja um lanche rápido, há opções como hambúrgueres tradicionais, hot dogs, sanduíches Mercadão e pizzas individuais. A diversidade de opções garante que todos encontrem algo delicioso para saborear enquanto aproveitam as atrações do evento.

Outra atração imperdível da programação é o tradicional City Tour de Natal, que oferece passeios pela cidade. O tour tem saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, de 13 a 30 de dezembro, com exceção dos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o tour faz parte do Natal dos Bairros.

A Cidade do Natal está aberta diariamente, das 17h30 às 22h30, e seguirá até o dia 31 de dezembro, proporcionando ao público momentos inesquecíveis de diversão, cultura e sabor.