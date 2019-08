Mato Grosso do Sul participa do Pesca & Companhia Trade Show 2019

Visitmsoficial/ Portal Ms Dias 28, 29 e 30 (quarta, quinta e sexta) das 13h às 21h e dia 31 (sábado) das 12h às 20h

Mato Grosso do Sul participa de um dos maiores eventos do país, Pesca & Companhia Trade Show 2019, que está sendo realizado em São Paulo desde esta quarta-feira (28).

Participam 100 expositores de pesca, turismo, lazer, camping, mergulho, equipamentos e são esperados cerca de 5.000 profissionais do setor, entre distribuidores, representantes e lojistas de todos os estados do Brasil e da América do Sul.

Visitmsoficial/ Portal Ms Dias 28, 29 e 30 das 13h às 21h

Nesta 13° edição MS fará o lançamento do selo “Pesque, solte e volte sempre”, lançará também o vídeo de treinamento do segmento pesca no MS. O evento está sendo promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur).

Além dessas ações de promoção e divulgação, o Estado participa com um estande personalizado para atendimento e contará com o apoio do Sebrae na caravana que levou empresários do trade sul-mato-grossense ao evento.

Segundo Bruno Wendling, Mato Grosso do Sul fortalece cada vez mais seu posicionamento como destino de pesca esportiva. “Estamos nos preparando para sermos um grande destino do turismo de pesque e solte, seguindo a tendência mundial de preservação dos rios. Os empresários do MS também estão engajados na qualificação da oferta desse segmento”, ressalta.

O decreto nº 15.166 estabelece a cota zero para a pesca amadora ou esportiva, nos rios das bacias do Paraguai e Paraná, a partir de janeiro de 2020. A normativa proíbe a captura e o transporte de peixes nativos, com redução de 50% da quantidade já neste ano em Mato Grosso do Sul. Segundo assessoria o objetivo é recuperar o estoque pesqueiro e fomentar a pesca esportiva.

No Pantanal de Mato Grosso do Sul é possível encontrar infraestrutura completa, barcos-hotéis, pousadas pesqueiras e atendimento especializado de alta qualidade. Grupos de amigos, famílias e amantes da pesca têm no MS o destino ideal para se divertir. Sonho de muitos pescadores, profissionais ou amadores, a pesca no Pantanal é uma atividade apaixonante e ao mesmo tempo uma oportunidade de contemplar o incrível cenário.