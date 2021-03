Live “Sucesso tem receita?” do SPC Brasil reúne grandes profissionais do setor varejista

Divulgação Live marca as comemorações ao mês das mulheres

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil em parceria com o Juntas pelo Brasil – Mulheres em Foco, realiza na próxima quarta-feira (24), 10h30 (horário de Mato Grosso do Sul), a live “Sucesso tem receita?” em comemoração ao mês das mulheres. O evento conta com a participação da empresária Luiza Helena Trajano presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e fundadora do Grupo Mulheres do Brasil e da presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL MS), Inês Conceição Santiago.

Inês Santiago, enfatizou que o convite do presidente Pellizzaro enche Mato Grosso do Sul de orgulho. “Assumimos o desafio de ser a primeira mulher presidente da FCDL MS e estar neste evento do SPC Brasil tem sido um grande presente e o reconhecimento do trabalho que estamos realizando em nosso estado”, ressaltou via assessoria.

A presidente da FCDL MS destacou que participar do evento ao lado de Luiza Helena Trajano é uma grande oportunidade. “Especial no mês das mulheres e juntas pelo Brasil. Com certeza será um grande sucesso”, enfatizou.

A live, será transmitida pelo youtube, a apresentação será conduzida do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Júnior, também estarão presentes a presidente da FCDL Maranhão, Maria do Socorro e a presidente da CDL Jovem de Belo Horizonte (Minas Gerais), Raquel Ferreira.

Serviço:

O evento será realizado na próxima quarta-feira, (24), a partir das 10h30 (horário de MS), com transmissão pelo youtube: https://www.youtube.com.