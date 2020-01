Fulano de Tal apresenta “A Fabulosa História do Guri-Árvore”

Helton Perez Espetáculo terá entrada gratuíta neste domingo

A Cia de Teatro Fulano de tal apresentará o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, no próximo domingo (26) às 15h, no Arena Bosque, com entrada gratuita. A peça é inspirada na obra do poeta Manoel de Barros.

É a partir de um amontoado de coisas desúteis que os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam sua viagem por uma terra estranha em “A Fabulosa História do Guri-Árvore”, espetáculo livremente inspirado na obra de Manoel de Barros e que é uma celebração à infância e suas histórias.

Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias e que dá início a contação dessa fabulosa história. Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o fazedor de imaginanças.

Junto aos dois irmãos, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís e Wega Nery. Na trilha composições originais feitas especialmente para o espetáculo pelo músico e ator Ewerton Goulart.

A encenação é coletiva do Fulano di Tal e a direção é de Marcelo Leite. O espetáculo tem duração de 60 minutos e a classificação é livre para todas as idades.