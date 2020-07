Fique em casa e confira as lives

Tamanho do texto

Fique em casa, sente no sofá e confira as grandes atrações para você acompanhar do seu sofá, nesta quinta-feira (16). Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele.

Confira a programação

Loubet – 17h (YouTube)

Banda Santa Maria – 18h (YouTube)

Pietro Villares – 18h (YouTube)

Zezé Motta – 18h (YouTube)

Dan Santos – 18h (Facebook)

Agnes Nunes – 19h (YouTube)

Sandro DJ – 19h (YouTube)

Felipão – 19h (YouTube)

Wehoo Digital Mood: Johnny hooker e Mundo livre S/A – 20h (YouTube)

Folk Medicine (Bill Callahan, Sharon Van Etten, Okay Kaya e Johanna Warren) – 20h (Facebook)

Rodrigo Lampreia – 20h30 (YouTube)

Lucius – 21h (Site oficial)

Luísa Sonza – 21h (Aplicativo BeApp)